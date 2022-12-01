Пьяному мобилизованному на Ставрополье дали 15 суток гауптвахты

На Ставрополье мобилизованного застали в пьяном виде, что считается грубый дисциплинарный проступок для военнослужащего. Мужчину, решением суда, признали виновным в совершении нарушения закона «О статусе военнослужащих» и дали 15 суток гауптвахты [помещение для содержания арестованных военнослужащих – Прим.].

— В нарушение положений статей 16-20 Устава внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 10 ноября 2007 года № 1495, исполнял обязанности военной службы в состоянии опьянения, – пишет пресс-служба Пятигорского гарнизонного военного суда.

Пока что постановление об отправлении мобилизованного в законную силу не вступило. При желании бойца он может обжаловать наказание в в Южном окружном военном суде. Будет военнослужащий это делать или нет, неизвестно.