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НовостиПроисшествия1 декабря 2022 14:23

Пьяному мобилизованному на Ставрополье дали 15 суток гауптвахты

Это считается серьезным проступком
Данил Юрков

На Ставрополье мобилизованного застали в пьяном виде, что считается грубый дисциплинарный проступок для военнослужащего. Мужчину, решением суда, признали виновным в совершении нарушения закона «О статусе военнослужащих» и дали 15 суток гауптвахты [помещение для содержания арестованных военнослужащих – Прим.].

— В нарушение положений статей 16-20 Устава внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 10 ноября 2007 года № 1495, исполнял обязанности военной службы в состоянии опьянения, – пишет пресс-служба Пятигорского гарнизонного военного суда.

Пока что постановление об отправлении мобилизованного в законную силу не вступило. При желании бойца он может обжаловать наказание в в Южном окружном военном суде. Будет военнослужащий это делать или нет, неизвестно.