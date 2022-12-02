На Ставрополье перекроют дорогу «Минеральные Воды – Кисловодск» Фото: Дмитрий СТЕШИН

Дорога А-157 «Минеральные Воды – Кисловодск» на Ставрополье будет перекрыта ночью с 2 по 3 декабря из-за переустройства газопровода. Будет перекрыт участок. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор «Кавказ».

— Речь идет о маршрутном отрезке от транспортной развязки на пересечении с автомобильной дорогой А-165 «Лермонтов – Черкесск» до транспортной развязки близ Железноводска (с 11-го по 19-й километр), – пишет ведомство.

После окончания ремонта дорога «Минеральные Воды – Кисловодск» на всем протяжении пути станет четырехполосной. Ведомство просит водителей заранее выбирать маршрут в объезд перекрытому участку.

Также был представлен план объезда участка. Круглосуточно можно узнать о состоянии проезда и сообщить о нештатной ситуации на трассе по телефону диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Кавказ»: +7 (8793)33-11-59.