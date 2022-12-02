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НовостиОбщество2 декабря 2022 12:50

На Ставрополье с 2 по 3 декабря перекроют дорогу «Минеральные Воды – Кисловодск»

Ограничение действует с 22:00 по 6:00
Данил Юрков
На Ставрополье перекроют дорогу «Минеральные Воды – Кисловодск»

На Ставрополье перекроют дорогу «Минеральные Воды – Кисловодск»

Фото: Дмитрий СТЕШИН

Дорога А-157 «Минеральные Воды – Кисловодск» на Ставрополье будет перекрыта ночью с 2 по 3 декабря из-за переустройства газопровода. Будет перекрыт участок. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор «Кавказ».

— Речь идет о маршрутном отрезке от транспортной развязки на пересечении с автомобильной дорогой А-165 «Лермонтов – Черкесск» до транспортной развязки близ Железноводска (с 11-го по 19-й километр), – пишет ведомство.

После окончания ремонта дорога «Минеральные Воды – Кисловодск» на всем протяжении пути станет четырехполосной. Ведомство просит водителей заранее выбирать маршрут в объезд перекрытому участку.

Также был представлен план объезда участка. Круглосуточно можно узнать о состоянии проезда и сообщить о нештатной ситуации на трассе по телефону диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Кавказ»: +7 (8793)33-11-59.