За сутки на Ставрополье 22 водителя сели за руль в нетрезвом состоянии

На Ставрополье продолжается работа по профилактике нетрезвого вождения. За минувшие сутки 2 декабря автоинспекторами выявлено более двух десятков нетрезвых водителей. При этом трое из них сели за руль в состоянии алкогольного опьянения повторно.

- От управления отстранено 22 водителя с признаками опьянения, - сообщает Госавтоинспекция Ставрополья.

Также за прошедшие сутки в крае было зарегистрировано 8 автоаварий. В результате дорожно-транспортных происшествий погиб один человек, еще 10 жителей Ставропольского края получили травмы различной степени тяжести.