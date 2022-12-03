Ребенок и двое взрослых пострадали в лобовом столкновении автомобилей на Ставрополье

На Ставрополье в селе Александровском днем 3 декабря произошло лобовое столкновение двух автомобилей. Участниками ДТП на 67-м километре трассы «Ставрополь - Александровское - Минеральные Воды» стали УАЗ «Патриот» и Mercedes. От удара обе машины опрокинулись в кювет.

В результате автоаварии пострадали три человека – двое взрослых и ребенок. В больницу с места аварии доставлены водитель и два пассажира иномарки, в том числе пятилетний мальчик. Ребенок в момент аварии получил травму головы, так как сидел на руках у матери и не был пристегнут. Водитель отечественного авто не пострадал.

По данным Госавтоинспекции Ставрополья, оба водителя утверждают, что двигались по своей полосе. По словам очевидцев, аварию спровоцировал водитель «Патриота».

По факту ДТП с тремя пострадавшими проводится проверка.