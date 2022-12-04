Прокуратура Северной Осетии проводит проверку в одном из детских садов Владикавказа

В одном из детских садов Владикавказа воспитательница могла жестоко обойтись с одним из детей. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Прокуратура Промышленного района организовала проверку по сообщению о жестоком обращении с воспитанниками в одном из детских садов города Владикавказа. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Накануне в социальных сетях появилось видео, на котором запечатлены кадры жестокости от воспитателя по отношению к ребенка в одном из детсадов Владикавказа.

- В ходе проверки будет дана оценка соблюдению сотрудниками дошкольного учреждения требований законодательства об образовании, - подчеркнули сотрудники прокуратуры Промышленного района республики.