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НовостиПроисшествия4 декабря 2022 6:55

Прокуратура Северной Осетии проводит проверку в одном из детских садов Владикавказа

Ранее в социальных сетях появилось видео с жестоким обращением с ребенком
Анфиса КИМЕНИНИКО
В одном из детских садов Владикавказа воспитательница могла жестоко обойтись с одним из детей.

В одном из детских садов Владикавказа воспитательница могла жестоко обойтись с одним из детей.

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Прокуратура Промышленного района организовала проверку по сообщению о жестоком обращении с воспитанниками в одном из детских садов города Владикавказа. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Накануне в социальных сетях появилось видео, на котором запечатлены кадры жестокости от воспитателя по отношению к ребенка в одном из детсадов Владикавказа.

- В ходе проверки будет дана оценка соблюдению сотрудниками дошкольного учреждения требований законодательства об образовании, - подчеркнули сотрудники прокуратуры Промышленного района республики.