Экс-глава Дагестана Магомедали Магомедов скончался на 93-м году жизни

Похороны Магомедали Магомедова пройдут в его родном селе Леваши. Фото: телеграм-канал главы Дагестана Сергея Меликова

Бывший глава республики Дагестан Магомедали Магомедов скончался на 93-м году жизни. Об этом сообщил в воскресенье глава республики Сергей Меликов.

- Ушел из жизни Магомедали Магомедович Магомедов - почетный председатель Госсовета РД, мудрый и отзывчивый человек, настоящий патриот Дагестана и России, - поделился в социальных сетях глава региона.

Меликов отметил, что дагестанцы всегда с уважением относились к Магомедову, «помня, что именно его дальновидность и любовь к Родине в самые сложные времена помогли сохранить мир в Дагестане и целостность нашей страны». Глава Дагестана планировал навестить Магомедали Магомедова, но не успел.

- Каждый разговор с ним - это урок жизни, Магомедали Магомедович всегда делился своим опытом и подсказывал, как лучше поступить в той или иной ситуации, - резюмировал Меликов и принес соболезнования семье Магомедова.

Государственный секретарь Дагестана Магомед-Султан Магомедов также выразил соболезнования в связи с кончиной экс-главы республики.

- Каждые его действия и инициативы имели одну цель – принести пользу Дагестану. Именно Магомедали Магомедовичу удалось не допустить распада республики в смутные 90-е годы, его статус, жизненный опыт и дальновидность не позволили посеять смуту в нашей республике, - подчеркнул политик.

Глава Левашинского района Дагестана Шамиль Дабишев сообщил, что Магомедов будет похоронен в его родном селе Леваши. Похороны политика запланированы на понедельник, 5 декабря 2022 года.

Магомедали Магомедов родился 15 июня 1930 года в селении Леваши. Свою карьеру будущий глава республики начал с простой должности учителя, а в 1970 году перешел на партийную работу. Затем в 1979 году Магомедова назначили председателем

совета министров Дагестанской АССР. Эту должность он занимал до 1983 года.

Позже Магомедали Магомедов стал председателем совета министров республики и уже в июле 1994 года его избрали на пост председателя Госсовета Дагестана. Четверть века Магомедов занимал эту должность. В 2006 году после встречи с президентом Владимиром Путиным он заявил о досрочной отставке.

Политик стал первым в истории Госсовета Дагестана дагестанцем, удостоенным высокого звания Героя Труда Российской Федерации. 21 октября 2019 года указом президента РФ Магомедову было присвоено звание Героя труда Российской Федерации «за особые заслуги перед государством и народом».

- Ушел из жизни Магомедали Магомедович Магомедов - почетный председатель Госсовета РД, мудрый и отзывчивый человек, настоящий патриот Дагестана и России, - прокомментировал кончину бывшего председателя Государственного совета республики политик.