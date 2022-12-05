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НовостиОбщество5 декабря 2022 11:52

Минобороны РФ показало видео боевой подготовки военнослужащих на Ставрополье

Тренируются и мобилизованные, и добровольцы, и резервисты
Данил Юрков
Минобороны РФ показало видео подготовки мобилизованных

Минобороны РФ показало видео подготовки мобилизованных

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Министерстве обороны России показали видео с боевой подготовки мобилизованных, добровольцев и резервистов на Ставрополье. Тренировки проходили на одном из полигонов.

— Учебный бой с противником закончился его уничтожением шквальным и «кинжальным» огнем из всех видов вооружения. Боевое слаживание идет на отлично. Мобилизованные отрабатывают тактику ведения боя, – рассказали в ведомстве.

Бойцы учатся под руководством опытных инструкторов и после каждой тренировки разбирают ошибки и сильные стороны. Цель каждого занятия, как отметили в ведомстве, – это довести до автоматизма полученные знания и умения.

Военнослужащие отрабатывают все необходимые для них знания ведения боя и стрельбы. Вскоре бойцы отправятся на поля специальной военной операции – только наберутся всех необходимых знаний и заучат их до автоматизма.