Минобороны РФ показало видео боевой подготовки военнослужащих на Ставрополье

Минобороны РФ показало видео подготовки мобилизованных Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Министерстве обороны России показали видео с боевой подготовки мобилизованных, добровольцев и резервистов на Ставрополье. Тренировки проходили на одном из полигонов.

— Учебный бой с противником закончился его уничтожением шквальным и «кинжальным» огнем из всех видов вооружения. Боевое слаживание идет на отлично. Мобилизованные отрабатывают тактику ведения боя, – рассказали в ведомстве.

Бойцы учатся под руководством опытных инструкторов и после каждой тренировки разбирают ошибки и сильные стороны. Цель каждого занятия, как отметили в ведомстве, – это довести до автоматизма полученные знания и умения.

Военнослужащие отрабатывают все необходимые для них знания ведения боя и стрельбы. Вскоре бойцы отправятся на поля специальной военной операции – только наберутся всех необходимых знаний и заучат их до автоматизма.