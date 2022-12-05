За убийство сожителя на Ставрополье осудят жительницу Московской области

В сентябре 2022 года в Ипатовском округе Ставрополья 43-летняя жительница Московской области и ее 39-летний сожитель находились в съемной квартире и распивали алкоголь. Между отдыхающими в ходе распития произошел конфликт на почве ревности со стороны мужчины.

Ревность не понравилась женщине, поэтому вместо слов она решила воспользоваться кухонным ножом и ударила им прямо в грудь потерпевшему. От полученных травм мужчина скончался на месте. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

— После случившегося женщина сама сообщила о преступлении в правоохранительные органы. В ходе предварительного следствия вину в совершении инкриминируемого деяния признала в полном объеме, – пишет ведомство.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд. После его рассмотрения женщине вынесут приговор за убийство, в котором она раскаялась.