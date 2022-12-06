В селе на Ставрополье при пожаре в частном доме пострадала пожилая пара

Фото: пресс-служба ПАСС Ставропольского края

В ночь на 5 декабря в селе Прасковея Ставропольского края в доме, где находились пенсионеры, вспыхнул пожар. На помощь находящимся внутри дедушке и бабушке поспешили местный житель. Он заметил дым и обратился за помощью к пожарным. Об этом сообщает пресс-служба ПАСС Ставропольского края.

Огнеборцы прибыли на место, когда пламя уже охватило помещения. Потушив комнату, где предположительно находились пенсионеры, спасатели отправились доставать их из огня. Сначала вытащили только дедушку, которому до приезда врачей оказывали первую помощь.

— Узнав, что в доме еще есть человек, огнеборцы вошли туда и вынесли из здания бабушку. Пострадавшие чувствовали себя плохо, были в бессознательном состоянии, – пишет ведомство.

Пострадавших быстро доставили в больницу, сейчас они идут на поправку.