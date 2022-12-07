Житель Невинномысска отдал мошенникам 1,6 млн рублей

В Невинномысске к полицейским пришел 30-летний местный житель, который сообщил о мошенничестве. Потерпевший рассказал, что ему позвонили из банка, рассказав о попытке взять кредит на его имя. Незнакомец предложил помощь: чтобы избежать несанкционированной операции, надо было самому взять «зеркальный» кредит.

Заявитель повелся на схему и взял кредит на сумму в 1,6 млн рублей. После он последовал инструкциям и перевел в «безопасную ячейку» все деньги, ожидая списания задолженности. Когда потерпевший понял, что его обманули, он пришел к правоохранителям.

— В настоящее время проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности и местонахождения злоумышленника, – пишет пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Полиция Ставрополья просит быть граждан бдительными при общении с незнакомцами и не попадаться на их уловки.