Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
-2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия7 декабря 2022 6:47

Житель Невинномысска отдал мошенникам 1,6 млн рублей

Мужчина повелся на схему с «безопасными ячейками»
Данил Юрков

В Невинномысске к полицейским пришел 30-летний местный житель, который сообщил о мошенничестве. Потерпевший рассказал, что ему позвонили из банка, рассказав о попытке взять кредит на его имя. Незнакомец предложил помощь: чтобы избежать несанкционированной операции, надо было самому взять «зеркальный» кредит.

Заявитель повелся на схему и взял кредит на сумму в 1,6 млн рублей. После он последовал инструкциям и перевел в «безопасную ячейку» все деньги, ожидая списания задолженности. Когда потерпевший понял, что его обманули, он пришел к правоохранителям.

— В настоящее время проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности и местонахождения злоумышленника, – пишет пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Полиция Ставрополья просит быть граждан бдительными при общении с незнакомцами и не попадаться на их уловки.