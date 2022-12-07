Два месяца врачи больницы Ставрополья не могли установить диагноз пациента

На Ставрополье врачи два месяца не могли поставить диагноз пациенту Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Ессентукской городской клинической больнице врачи два месяца пытались установить диагноз пациенту, который умер после операции. Как сообщает «Блокнот Ставрополь», в редакцию к которому обратилась дочь покойного, проблему нашли в последний момент.

Все началось 27 июля, когда семья вызвала отцу скорую помощь. Фельдшер заподозрил, что у пенсионера инсульт, и направил в больницу, где в три часа пациента встретили совершенно недружелюбно. Врач шел спокойно и приговаривал: «Нашли время, чтобы приехать». После просьбы начать осмотр у доктора вовсе началась истерика.

От помощи такого врача было решено отказаться. Только вот состояние пенсионера ухудшалось. Все в той же больнице 14 августа пациенту поставили «ишемический инсульт», что после опроверглось. Далее мужчина проходил всех врачей, кроме гастроэнтеролога, несмотря на просьбы осмотреть брюшную полость.

В итоге пенсионера выписали с пометкой «выписывается с ухудшением, выписывается с улучшением», а после смерти пенсионера и просьбы выдать копию справки часть с ухудшением куда-то пропала.

Медики гоняли пациента по самым разным врачам, ему пытались поставить коронавирус, однако мужчину мучало совершенно другое: 15 сентября 2022 года пациент начинает чувствовать себя хуже. Его доставили на УЗИ, а после врач выбежал из кабинета: в желудке мужчины к тому моменту скопился литр жидкости.

Хирург, проводивший операцию, справился со своей работой. Казалось, все прошло, но пенсионер умер к утру после операции. Согласно справки, смерть наступила из-за язвенной болезни желудка. Теперь родственники погибшего хотят привлечь виновных к смерти мужчины лиц к ответственности.