В Пятигорске 17-летняя девушка подозревается в сбыте крупной партии наркотиков

Фото: пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю

На Ставрополье в городе Пятигорске 22 ноября 2022 года за нарушение общественного порядка в отделение полиции привели 17-летнюю девушку. При проведении осмотра мобильного телефона несовершеннолетней правоохранители обнаружили информацию о «закладках», расположенных на территории города.

— В ходе проведения осмотра и обследования 5 мест, указанных в телефоне, сотрудники полиции обнаружили пакеты с наркотическим средством общей массой 2,65 граммов, – пишет пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

Назначен ряд экспертиз, в том числе химическую и психолого-психиатрическую, а также устанавливаются все обстоятельства совершения преступления. О том, почему несовершеннолетняя решилась сбывать наркотические средства, предстоит выяснить следователю. Расследование уголовного дела продолжается, девушке грозит тюремный срок.