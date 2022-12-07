В Новошахтинске задержали мужчину, стрелявшего по наряду полиции

В Новошахтинске задержали мужчину, который стрельбой ранил полицейского Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новошахтинске, Ростовская область, поймали мужчину в камуфляже, который ранее стрелял по наряду полиции и даже ранил одного сотрудника. В «КП-Ростов-на-Дону» рассказали, что в городе был объявлен план-перехват, были развернуты блокпосты, каждую машину тщательно осматривали.

На задержание ранее судимого за разбой 38-летнего жителя Уфы ушло чуть меньше суток. С ноября месяца он жил в полях и заброшенных зданиях. Откуда у злоумышленника автомат и какие цели он преследовал, скрываясь в посадках, предстоит выяснить.

Задержанный сообщил, что стрелял в правоохранителей из-за страха. Цели убить или причинить вред у него не было, тем не менее уголовное дело в отношении него уже возбуждено. После попадания в полицейского злоумышленник убежал. Напарник не стал преследовать беглеца, так как на нем не было бронежилета, а также его коллега истекал кровью.

Мужчину нашли на заброшенной ферме в получасе ходьбы от того места, где он начал перестрелку. Камуфляж он сменил на гражданскую одежду, надеясь уйти незамеченным. Оружие было при нем. Расследование уголовного дела продолжается.