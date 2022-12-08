На Ставрополье водитель выехал на встречку и устроил аварию с тремя пострадавшими

Фото: пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края

В Буденновском округе Ставрополья на 199 километре дороги «Кочубей – Нефтекумск – Зеленокумск – Минеральные Воды» водитель «Мицубиси Паджеро» решил обогнать автомобиль, но не убедился в безопасности маневра. В результате иномарка выехала на встречку и врезалась в частный микроавтобус «Форд Транзит».

В аварии пострадали два водителя и пассажир микроавтобуса, их доставили в больницу. О состоянии и серьезности травм в пресс-службе госавтоинспекции Ставропольского края не сообщили.

— За рулем «Мицубиси» находился 50-летний житель Левокумского округа, который только в этом году привлекался к ответственности за нарушение скорости, проезд на запрещающий сигнал светофора и не предоставление преимущества в движении пешеходу, – пишет ведомство.

На момент аварии нарушитель был трезвый. По факту аварии проводится проверка, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.