Из-за ремонтных работ на на трубопроводе Д-150 миллиметров на проспекте Калинина в Пятигорске 8 декабря отключат воду. Ограничение продлится с 10:00 по 17:00, под отключение попадут районы и социально значимые объекты, сообщает пресс-служба администрации города.

Где не будет воды

- проспект Калинина – с №5 по №17;

- улица Пушкинская;

- улица Кучуры;

- Пятигорская городская детская больница (проспект Калинина, 5);

- Пятигорский государственный университет, ФГБОУ ВО, (проспект Калинина, 9);

- Пятигорский медико-фармацевтический институт, филиал ВолгГМУ, (проспект Калинина, 11).

Воду по запросу будут привозить автоцистернами. Для того, чтобы оставить заявку на получение, нужно обратиться в диспетчерскую службу ПТП Пятигорское по телефонам: 33-26-60 и 33-06-28. После окончания работ ограничение снимут, а вода продолжит поступать в здания в штатном режиме.