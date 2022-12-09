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НовостиПроисшествия9 декабря 2022 11:11

В Предгорном округе Ставрополья продолжается отключение света

Например, в Санамере обломился столб
Данил Юрков
Фото: соцсети главы Предгорного округа

Фото: соцсети главы Предгорного округа

На Ставрополье в Предгорном округе продолжается отключение электроэнергии по самым разным причинам. Например, в Санамере налипший лед стал причиной облома столба, а в Горном из-за падения дерева оборвало провода. Об этом сообщает глава муниципалитета в своих официальных соцсетях.

— На линиях электропередач по южной части округа все также продолжается обледенение, специалисты не прекращают свою работу и не прекратят, пока во все дома не будет подан ресурс, – пишет глава Предгорного округа.

Также глава муниципалитета сообщил, что есть проблемы с водоснабжением: по разным причинам прекращается передача воды. Информация об авариях и неполадках передана в водоканал. В дома, где отключена вода, будут приезжать автоцистерны. Глава округа сообщил, что все проблемные вопросы он держит на своем контроле.