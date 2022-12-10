В СтГАУ разработали ветпрепарат для лечения кожных заболеваний у кошек

Лекарство уже испытали на кошках. Фото: пресс-служба СтГАУ

Ученые-ветеринары СтГАУ разработали ветеринарный препарат для борьбы с различными видами дерматитов у кошек. Ветпрепарат, аналогов которому нет на рынке, достаточно прост в производстве и, по предварительным оценкам, будет доступным по цене. Группа ученых уже получил патент на уникальное средство.

Основное показание к применению средства – дерматиты аллергического характера и вирусные дерматозы у кошек. В составе препарата: коллоидное серебро, оксид цинка, глицерин, метилцеллюлоза, аминокислотная соль лантана и вода дистиллированная. Применение средства, разработанного ставропольскими учеными, позволит сократить сроки и повысить эффективность лечения домашних питомцев.

На базе лаборатории доклинических исследований СтГАУ, созданной в рамках реализации программы «Приоритет 2030», были изучены фармакологические, токсические, фармацевтические свойства и безопасность разработанного лекарства.

В качестве прототипа ветеринары изучили один из популярных на рынке препаратов для лечения кожных дерматитов у людей.

Исследования показали, что лекарственная разработка ученых имеет большую эффективность, благодаря коллоидному серебру и оксиду цинка в составе препарата. Эти вещества оказывают противомикробное, противовоспалительное, подсушивающее, адсорбирующее, вяжущее и антисептическое действие.

Препарат уже испробовали на девяти кошках ветклиники СтГАУ. У шести из них был диагностирован блошиный аллергический дерматит, у остальных - атопический кожный синдромом.

- После приёма у животных не было выявлено никаких побочных эффектов, в том числе неврологических, таких как депрессия, шаткость походки или судороги, — рассказал о результатах испытания Валентин Скрипкин, декан биотехнологического факультета и факультета ветеринарной медицины.

Декан отметил, что в ближайшее время испытания будут продолжены.

По предварительным подсчетам, препарат будет стоить примерно в половину меньше других двухкомпонентных средств. «ВетЛан» обойдется потребителям примерно в 280 рублей за 30 граммов.

- Разница в цене достигается за счёт отсутствия в составе антибактериальных и гормональных компонентов, что позволяет избежать случаев развития устойчивой бактериальной инфекции и атрофии кожи у животных при длительном и необдуманном использовании со стороны владельцев. Поскольку разработку можно считать удачной, собираемся адаптировать ее для собак и тем самым расширить возможности препарата, — пояснил врио ректора СтГАУ Владимир Ситников.