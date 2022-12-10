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НовостиОбщество10 декабря 2022 10:55

В Ставрополе к зиме увеличили число коммунальщиков

Об этом сообщают власти города
Варвара АНТОНОВА
Варвара АНТОНОВА

В Ставрополе рассказали о подготовке к зимней непогоде. Власти города увеличили число коммунальщиков, чтобы успешно справляться со снегом и авариями.

В октябре Ставрополь получил паспорт готовности к зиме. С 1 декабря коммунальные службы перешли на круглосуточное дежурство. Все ресурсоснабжающие компании готовы к наступлению морозов. Отмечается, что в 2022 году особое внимание уделят состоянию тротуаров и остановок. Город закупил 42 тысяч тонн песко-соляной смеси, от снега город будут чистить около 100 единиц спецтехники.

Также в Ставрополе продолжаются кабельные работы. Уже есть первые результаты - после начала модернизации число аварий, связанных с электричеством, за 10 месяцев 2022 года сократилось на 20%.