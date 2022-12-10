В Железноводске неизвестные сломали арт-объект индикатор влюбленности

В Железноводске хулиганы разбили индикатор влюбленности. Об этом рассказали в администрации города-курорта.

Арт-объект установили на Аллее любви. Гости могли, приложив руки к слепку, измерить уровень своих чувств. Если отношения пары чистые и искрение, то сердца загорались. Накануне объект сломали неизвестные. Ситуацией занимаются полицейские.

Фото: мэрия Железноводска

- Объект мы починим, ведь влюбленные сердца оставить без индикатора мы не можем, - прокомментировал инцидент мэр города-курорта Евгений Бакулин.