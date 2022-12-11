Военным в зоне СВО из Пятигорска отправят новогодние подарки

Из Пятигорска в зону проведения специальной военной операции для военнослужащих доставят новогодние подарки. Об этом рассказал глава курорта Дмитрий Ворошилов.

- Волонтеры из отдела по делам молодежи в штабе поддержки военнослужащих формируют новогодние посылки нашим ребятам-пятигорчанам, которые находятся в зоне СВО, - рассказал мэр.

Кроме подарков бойцам отправят теплые вещи, питьевую воду, буржуйки и специальное оборудование. Гуманитарная помощь будет доставлена вместе с посылками родственников в ближайшее время.