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НовостиОбщество11 декабря 2022 11:57

Военным в зоне СВО из Пятигорска отправят новогодние подарки

Посылки сейчас упаковывают волонтеры
Никита АВДЕЕВ
Никита АВДЕЕВ

Из Пятигорска в зону проведения специальной военной операции для военнослужащих доставят новогодние подарки. Об этом рассказал глава курорта Дмитрий Ворошилов.

- Волонтеры из отдела по делам молодежи в штабе поддержки военнослужащих формируют новогодние посылки нашим ребятам-пятигорчанам, которые находятся в зоне СВО, - рассказал мэр.

Кроме подарков бойцам отправят теплые вещи, питьевую воду, буржуйки и специальное оборудование. Гуманитарная помощь будет доставлена вместе с посылками родственников в ближайшее время.