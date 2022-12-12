В Минераловодском округе ряд домов остались без отопления из-за аварии

Ряд домов в поселке Анджиевском в Минераловодском округе Ставрополья остались без отопления из-за аварийной ситуации на котельной, которая на данный момент из-за этого не работает. В администрации муниципалитета рассказали, что подачу тепла восстановят к 12:00.

Без отопления остались адреса

- улица Заводская, № 32, 34;

- улица Набережная, № 87, 89, 100;

- улица Трудовая, № 33, 35.

Как сообщили в администрации, авария связана с повреждением кабеля шесть киловатт. Специалисты восстанавливают подачу тепла в дома, к полудню отопление должно вернуться.

Тем не менее жители оставшихся без отопления домов не должны сильно замерзнуть, так как в начале недели на Ставрополье ожидается потепление до +9 градусов. Мороз ожидается только в ночное время.