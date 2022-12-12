В Ставрополе 25-летний пытался сбыть наркотики и «залил перцовкой» полицейского

Фото: пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю

Промышленный районный суд города Ставрополя вынес приговор 25-летнему местному жителю, который пытался сбыть наркотики и залил перцовым баллончиком полицейского, чтобы избежать наказания. Об этом сообщают пресс-службы прокуратуры и СУ СК России по Ставропольскому краю.

Все началось в феврале 2022 года, когда осужденный купил у неизвестного, на которого возбуждено уголовное дело, наркотики в интернете общей массой в 56,522, а после расфасовал вещество в 26 пакетиков.

При поддержке неизвестного продавца злоумышленник попытался оставить «закладку» на территории Ставрополя, чтобы после сфотографировать и отправить координаты кладов для получения денег. Его действия прервали правоохранители, которые увидели преступление.

Сдаваться в руки полицейских наркозакладчик не хотел, поэтому достал перцовый баллончик и брызнул им в лицо правоохранителю. В результате сотруднику причинен вред здоровью – ожог обоих глаз легкой степени.

Суд учел обе стороны и вынес приговор злоумышленнику – 5,5 лет в колонии строгого режима. Приговор пока что не вступил в законную силу и может быть обжалован.