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НовостиОбщество12 декабря 2022 14:13

В Ставропольской краевой больнице внедрили технологию ПЦР-диагностики

Благодаря методу можно выделить большинство вирусных и бактериальных инфекций
Данил Юрков

В Ставропольской краевой начали использовать новый метод обнаружения вирусных и инфекционных заболеваний, исследования проводят методом ПЦР. Как сообщили в пресс-службе информполитики губернатора и правительства Ставропольского края, это помогает вовремя выявить проблему.

— Оперативно и точно распознать источник болезни позволяет внедрённая нами инновационная технология диагностики инфекционных заболеваний методом ПЦР, – рассказала главврач краевой специализированной клинической инфекционной больницы Наталья Яценко

ПЦР-диагностика позволяет обнаружить причины иммунодефицитных состояний, частых респираторных заболеваний у детей и взрослых. Теперь появляется возможность выявить болезни и узнать эффективность вакцины. Также тест позволяет увидеть иммунную защиту от от гепатита В, кори, краснухи, паротита и даже коронавируса.