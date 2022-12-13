За неделю с симптомами гриппа и ОРВИ к врачам обратились 18236 ставропольцев

На Ставрополье за неделю с 5 по 11 декабря к врачам с симптомами гриппа и ОРВИ обратились 18236 человек. Показатель заболеваемости составил 65,9 случаев на 10 тысяч человек населения и остается ниже эпидемического уровня на 0,9%, сообщили в пресс-службе роспотребнадзора по Ставропольскому краю.

— Рост заболеваемости наблюдался во всех возрастных группах, наиболее интенсивный в возрастах: 3-6 лет на 20,0%, старше 15 лет на 30,3%. В городе Ставрополе зарегистрировано 6127 больных ОРВИ и гриппом, – пишет ведомство.

В краевой столице показатель заболеваемости составил 134,8 на 10 тысяч человек населения, что на 114,4% выше уровня эпидпорога, который превышен в возрастных группах 7-14 лет и старше 15 лет.

При этом на Ставрополье завершилась прививочная кампания против гриппа. Прививки получили 1 млн 300 тысяч человек, в том числе 323 тысячи детей. Привито 46,9% от численности населения региона.