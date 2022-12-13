Ночью с 13 на 14 декабря ставропольцы смогут увидеть явление, происходящее раз в год, – пик метеорного потока Геминиды. В это время в атмосферу планеты попадают и в ней же сгорают осколки комет, астероиды и другие небесные тела.

Максимум потока приходится как раз на ночь с 13 на 14 декабря

Поток можно будет наблюдать раньше полуночи и до самого утра – его будет видно всю ночь. Люди смогут следить за явлением в любое время.

— Поток Геминиды можно увидеть в разных точках Земли, в том числе и на Ставрополье. Только для этого необходимо выехать за город, а иначе просмотру помешает городская засветка, – пишет NewsTracker о событии.

Наблюдать поток можно не только в ночь максимума, но и пару суток до и после него, сообщил изданию эксперт. Активность явления сперва нарастает, а после идет на спад. То есть жители Ставрополья смогут увидеть космическое событие, даже если в ночь с 13 на 14 декабря у них не получится.