За последние сутки на Ставрополье коронавирусом заболели 110 человек

На Ставрополье за прошедшие сутки с 13 на 14 декабря от коронавируса выздоровели 104 человека, при этом заболели 110 человек, в том числе четверо несовершеннолетних. Госпитализация понадобилась 27 пациентам, среди которых двое детей. Медики не зарегистрировали ни одного летального исхода от заболевания «короной».

— За минувший день выздоровели еще 104 человека. Уровень заболеваемости немного подрос. Однако число госпитализаций остается минимальным. Летальных исходов не зарегистрировано. Между тем, помнить о правилах эпидпрофилактики все еще важно, – пишет губернатор Ставропольского края в своих официальных соцсетях.

Вакцинация против коронавируса в Ставропольском крае продолжается: за минувшие сутки первый компонент вакцины получили 1276 человек, а полный курс иммунизации прошли 660 человек. Получить вакцину по-прежнему можно в медицинских учреждениях.