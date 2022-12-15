В субботу 17 декабря на Ставрополье ожидается +15 градусов

Фото: ставропольский гидрометцентр

На Ставрополье в субботу, 17 декабря, ожидается потепление до +15 градусов тепла. Региональный гидрометцентр прогнозирует ночную температуру от -1 до +4 градусов по краю, в Ставрополе будет от 0 до +2 градусов.

Днем в субботу на Ставрополье ожидается +5 … +15 градусов, ветер юго-восточный 4-9 м/с, преимущественно без осадков, переменная облачность. В краевой столице по прогнозу будет от +9 до +11 градусов, ветер юго-восточный 7-9 м/с.

Тем временем завтра, в пятницу 16 декабря, ожидается дождливая погода, местами будет снег и туман. Ночью на Ставрополье ожидается от -2 до +3 градусов, а днем – от +4 до +9, ветер юго-восточный 5-10 м/с.

В Ставрополе в пятницу ночью будет дождливо, возможен мокрый снег, однако днем осадков не ожидается. Ночная температура будет от 0 до +2, а дневная – от +5 до +7 градусов. Ветер юго-восточный 8-10 м/с. Ожидается переменная облачность.