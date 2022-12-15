Из-за пожара на Ставрополье пенсионер лишился дома

Фото: пресс-служба ПАСС Ставропольского края

Вчера, 14 декабря, на одной из улиц села Преградного Красногвардейского округа Ставропольского края загорелся дом. Проживающий в нем пенсионер не сразу понял, что происходит. В итоге хозяин жилья все же вышел на улицу и понял: его дом горит.

Пенсионер не пытался самостоятельно потушить пожар, а вызвал пожарных. Только вот огнеборцам поздно сообщили о пожаре. Специалисты потушили пожар, однако спасти дом не удалось.

— Время было упущено. О пожаре нам сообщили поздно, поэтому спасти дом не представлялось возможным. Возгорание началось внутри дома, быстро распространилось по комнате. В считанные минуты огонь охватил все помещение, – сообщает пресс-служба ПАСС Ставропольского края.

Дом оказался саманным, из-за чего его пришлось разбирать до основания, чтобы убедиться в отсутствии очагов возгорания. Пенсионер в пожаре не пострадал, однако что ему делать дальше – в ведомстве не сообщили.