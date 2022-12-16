Умер начальник отдела Роспотребнадзора Ставрополья Александр Долгачев

Фото: пресс-служба управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю

На 57 году жизни скоропостижно скончался начальник отдела организации надзора управления Роспотребнадзора Ставропольского края Александр Долгачев. Он родился 24 января 1966 года, после окончания Омского государственного медицинского института в 1989 был врачом в отделе гигиены труда Ставропольской горсанэпидстанции.

Александр Долгачев продолжил работу в органах и учреждениях санитарно-эпидемиологической службы Ставрополья. Всю свою службу он занимался государственный надзором в этой сфере. Однако 14 декабря 2022 года его жизнь оборвалась.

— Александра Ивановича отличали преданность делу, высокий профессионализм, широкая эрудиция, целеустремленность в работе, человечность, доброта и отзывчивость, чуткое отношение к коллегам, – пишет пресс-служба управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю.

Ведомство соболезнует родным и близким безвременно ушедшего Александра Долгачева.