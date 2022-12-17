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НовостиОбщество17 декабря 2022 6:36

Курортный сбор на КМВ могут увеличить в 2 раза с 1 января 2023 года

Об этом сообщает пресс-служба думы Ставрпольского края
Никита АВДЕЕВ
Никита АВДЕЕВ

В регионе Кавказских Минеральных Вод курортный сбор может вырасти до 100 рублей. Как сообщает пресс-служба думы Ставропольского края, двукратное увеличение сбора продумывают ввести уже с 1 января 2023 года. В настоящий момент туристический налог составляет 50 рублей с одного отдыхающего в сутки.

- Это связано с подорожанием строительных материалов, увеличением стоимости выполняемых работ и услуг по благоустройству объектов курортной инфраструктуры, повышением расходов на их содержание, - объясняют инициативу депутаты.

Их решение поддержали администрации Железноводска, Ессентуков, Кисловодска и Пятигорска. За 11 месяцев 2022 года край собрал 286 млн рублей с посетивших КМВ курортников. В конце года сумма может достичь рекордного показателя за все время эксперимента.