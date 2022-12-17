Заведено уголовное дело после гибели краснокнижных журавлей на Ставрополье

Признано законным возбуждение уголовного дела по ч. 2 ст. 249 УК РФ после массовой гибели животных в Петровском округе на Ставрополье. Об этом рассказала краевая прокуратура.

У сел Константиновское и Донская Балка в ноябре у полей и на земле сельхозназначения насчитали больше 800 трупов зайцев, куропаток и занесенных в Красную книгу региона серых журавлей.

- Согласно выводам экспертизы, при проведении химико-токсикологического исследования в трупах животных обнаружен яд, содержащий фосфорорганические соединения, повлекшие их смерть, - комментирует ведомство. - Таким образом, неустановленное лицо нарушило правила для борьбы с вредителями растений и технологию применения препарата, используемого для борьбы с грызунами, распространило его на поверхность почвы земли, что повлекло тяжкие последствия для окружающей среды и причинило ущерб государству.

Проводится проверка и на других участках в 11 муниципалитетах.