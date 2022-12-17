Обыски прошли в доме экс-министра ЖКХ Ставрополья

В доме Романа Марченко - бывшего министра ЖКХ Ставропольского края, прошли обыски. Он занимал пост с 2016 по 2022 год, а летом ушел с должности по собственному желанию.

Как сообщается, обыски могут быть связаны с возбуждением уголовного дела против заместителя Евгения Маслова. Того задержали на рабочем месте в марте 2022 года по подозрению в мошенничестве на 15 млн рублей.

Прокуратура Ставропольского края сообщает, что в 2020 году министерство ЖКХ региона заключило контракты на дезинфекцию на 45 млн рублей - в разгар пандемии коронавируса. По версии надзорного ведомства, Марченко организовал подготовку аукционной документации с грубым нарушением закона, что привело к завышению цены контрактов на большие суммы. В настоящее время Маслов находится в СИЗО и ожидает окончания следствия.