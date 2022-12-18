Оперштаб Ставропольского края опроверг информацию об увеличение срока службы в российской армии

В оперштабе Ставропольского края опровергли информацию об увеличении срока службы в армии до 1,5 и 2 лет. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В оперштабе Ставропольского края ответили, что не планируют увеличивать срок службы в армии. В управлении уточнили, что такие решения принимают только после внесения изменений в федеральный закон, а военкоматы данные вопросы не решают.

Напомним, накануне социальных сетях и некоторых СМИ появились неподтвержденные данные о том, что срок службы в армии весной 2023 года может увеличиться до полутора лет, а осенью — до двух. Авторы публикации сослались на видеоролик с заявлением военного комиссара по Дмитрову, Талдому и Дубне — Михаила Фотина.

Позже эту информацию опровергли. Выяснилось, что выступление Михаила Фотина - это это личное мнение, но к нынешней ситуации оно не имеет отношения.

В оперштабе заявили, что срок службы в российской армии по-прежнему составляет 12 месяцев. Решение об изменении срока возможно в случае, если в федеральный закон будут вносить корректировки, но таких данных от официальных ведомств не поступало.