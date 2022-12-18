На Ставрополье курсы подготовки сестер милосердия прошли больше 120 человек

Это уже пятый выпуск сестер милосердия в Ставрополе, и первый в Пятигорске. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В медколледже Пятигорска краевые курсы сестер и братьев милосердия закончил первый поток изучающих, а в краевом центре состоялся уже пятый выпуск. Всего обучение бесплатно прошли 128 жителей региона. Об этом в Telegram-канале рассказал Владимир Владимиров.

Обучение ставропольцев проходит по специально разработанной ускоренной программе. Местные жители могут записаться и пройти курсы через министерство здравоохранения Ставрополья. Для этого нужно обратиться по телефону: 8 (8652) 26 57 38.

Глава региона уточнил, что при желании, курсы пройти могут и иногородние.

- Между тем, возникают вопросы о том, где проживать иногородним на время прохождения курсов. Проработаем возможность проживания в подведомственных нам общежитиях, - подчеркнул Владимиров.