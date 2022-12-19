Четыре сотрудника Невинномысского института обвиняются в получении взятки на 1,3 млн

Фото: пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю

По версии следствия, обвиняемый декан факультета техники и современных технологий «Невинномысского государственного гуманитарно-технического института» в 2017 году создал группу взяточников. В ее состав вошли два подчиненных декана.

— Кроме того, бывший декан вступил в предварительный преступный сговор с еще одним сотрудником института с той же целью, – пишет пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Группировка брала деньги со студентов, чтобы те успешно сдавали экзамены. Знания у учащихся никто не проверял. Всего за период с июня 2017 по июня 2020 года злоумышленники получили 69 взяток общей суммой в 1,3 млн рублей.

— Следователь СК России собрал достаточную доказательственную базу. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, – пишет пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю. Фигурантам грозят сроки за взяточничество.