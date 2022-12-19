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НовостиПроисшествия19 декабря 2022 13:39

Эпидпорог гриппа и ОРВИ на Ставрополье превышен в 17 округах

За медицинской помощью обратились 26 тысяч жителей региона
Данил Юрков

На Ставрополье за неделю с 12 по 18 декабря наблюдался рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. За медицинской помощью к врачам пришли 26 тысяч жителей региона, показатель заболеваемости составил 95,1 на 10 тысяч населения. Прирост заболеваемости на неделе с 5 по 11 декабря составил 44,3%, эпидпорог превышен на 39,4%. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю.

— Рост заболеваемости с превышением эпидпорогов наблюдался во всех возрастных группах, наиболее интенсивный у детей школьного возраста 7-14 лет – прирост на 54,9%, эпидпорог превышен на 40,6%, у взрослых (от 15 лет и старше) рост на 49,4%, эпидпорог превышен на 34,6%. Прирост заболеваемости наблюдался в 31 административной территории края, эпидпороги по совокупному населению превышены в 17 территориях, – пишет ведомство.

В Ставрополе зарегистрировано 9057 больных ОРВИ и гриппом, показатель заболеваемости составил 199,2 на 10 тысяч населения. Эпидпорог превышен в 2,8 раза, заболевают во всех возрастных группах.

За неделю с 12 по 18 декабря возросло количество заболевания свиным гриппом, были единичные находки вируса гриппа В, а также медики находили не гриппозные вирусов (риновирусы, РС-вирусы, аденовирусы, бокавирусы, метапневмовирусы).