Инфляция на Ставрополье девять месяцев остается ниже общероссийской

Ставропольская инфляция за последние девять месяцев остается ниже общероссийской, в ноябре она составила 11,3%. Это ниже показателей не только по Северо-Кавказскому федеральному округу, но и в целом по стране, как рассказали в пресс-службе Банка России.

— Инфляция в регионе стабильно ниже общероссийского уровня с марта текущего года. Незначительное повышение инфляции наблюдалось в ноябре только в сфере услуг, – пишет ведомство.

Рост выражен возвращением спроса на зарубежный отдых в странах Средиземноморья и Юго-Восточной Азии, а также внутри страны. По этой причине в ноябре отмечено ускорение роста цен на авиабилеты.

Темпы роста цен на продовольственные продукты стали замедляться. Прежде всего это видно на молочной продукцию. Увеличение надоев и снижение издержек животноводов привели к тому, что объемы производства молока выросли. Из-за этого молочка, а также сметана и творог стали меньше расти в цене.

Подешевело зерно для птицефабрик. Из-за этого замедлился рост цен не только на мясо птицы, но и на продукты из него, включая колбасные изделия. А сдержанная активность потребителей способствовала замедлению роста стоимости в непродовольственной сфере: одежда, обувь, медицинские препараты и моторное топливо дорожают медленнее.

— По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 57% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году, – сообщает пресс-служба Банка России.