Почти 200 переселенцев из ЛДНР трудоустроились в Ставрополе

В Ставрополе продолжают трудоустраивать переселенцев из ЛНР и ДНР, на данный момент центр занятости дал работу 193 людям, всего туда обратились 341 человек – 96 ждут свободную вакансию. Как сообщили в пресс-службе администрации краевой столицы, всего с начала спецоперации на Ставрополье приехало более 6,5 тысяч человек, около 2 тысяч из них – в краевую столицу.

— В настоящее время подать заявление на содействие в поиске работы могут граждане, получившие свидетельство о временном убежище, вид на жительство, а также при условии предъявления гражданами ЛНР, ДНР, Украины документа, подтверждающего прохождение дактилоскопической регистрации и фотографирования, – пишет ведомство.

На заседании штаба по мониторингу и обеспечению устойчивости экономической ситуации в Ставрополе было озвучено, что новый род деятельности теперь могут начать более 800 граждан. Обучение проходило по 58 специальностям, в том числе несколько беженцев обучились изучили основы интернет-маркетинга и как работает SMM-менеджер.