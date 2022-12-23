На Ставрополье отработали 3,4 тысячи заявок по газификации

Во время пресс-конференции в ТАСС губернатор Ставрополья Владимир Владимиров рассказал о ходе догазификации населения. По словам главы региона, уже было отработано 3,4 тысячи заявок.

— Мы в числе регионов-лидеров по исполнению этой программы. На сегодня 3400 заявок уже выполнено. Всего по программе планируется подключить более 11000 домовладений, – сообщил глава Ставрополья.

Есть дома, к которым для подключения газа надо протянуть 1,4 километра труб. Если бы человек брался за это сам, ему бы пришлось отдать примерно 600 тысяч рублей. В данном случае это делает правительство.

Также губернатор отметил, что потребление газа растет. Также в регионе приняли закон о компенсации расходов на покупку внутридомового газового оборудования, что позволяет возмещать часть потраченных средств.