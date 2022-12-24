Деды Морозы устроят флэшмоб на площади Георгиевска

Сегодня в Георгиевске на площади Победы состоится флэшмоб Дедов Морозов. Они представят свои визитки и устроят веселый хоровод вокруг елки, принять участие в котором смогут все желающие. Об этом сообщили в управлении информполитики правительства Ставропольского края.

В этот же день в городе откроется резиденция Деда Мороза и Снегурочки. Дети смогут рассказать главному новогоднему волшебнику о своих мечтать и сфотографироваться с ним, а он угостит их сладостями.

Резиденция расположится на территории красочного новогоднего подворья, оформленного работниками клубов. А на большом экране на площади будут крутить советские и российские мультфильмы и сказки.