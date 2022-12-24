В Ставрополе под колесами Нивы погиб пожилой пешеход

Авария со смертельным исходом произошла на рассвете в субботу. Фото: Госавтоинспекция СК.

В Ставрополе в 5:40 утра в переулке Можайском под колесами Нивы погиб пешеход.

По данным краевой Госавтоинспекции, в момент аварии пешеход по непонятным причинам находился на проезжей части. До пешеходного перехода ему оставалось пройти всего 30 метров.

От полученных травм скончался 66-летний житель Ставрополя. За рулем Chevrolet Niva находился 74-летний мужчина, который, по его словам, не разглядел в сумерках человека на дороге.