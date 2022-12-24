Сердечная почта заработала к Новому году в Кисловодске

Фото: пресс-служба администрации Кисловодска.

В Кисловодске на Курортном бульваре начала работать новогодняя сердечная почта. Все желающие могут бесплатно отправить открытку с КМВ своим близким, а также поддержать словами бойцов спецоперации.

Отмечается, что в копилке сердечной почты более 3,5 тысяч эксклюзивных открыток с Кисловодском, которые до 31 декабря отправятся в разные уголки нашей большой страны.

Также у главной елки курортного города с сегодняшнего дня работает резиденция Нарзанного Деда Мороза.