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НовостиОбщество24 декабря 2022 11:26

Сердечная почта заработала к Новому году в Кисловодске

Все желающие могут передать слова поддержки бойцам СВО и теплые поздравления своим близким
Алина МАКСИМОВА
Фото: пресс-служба администрации Кисловодска.

Фото: пресс-служба администрации Кисловодска.

В Кисловодске на Курортном бульваре начала работать новогодняя сердечная почта. Все желающие могут бесплатно отправить открытку с КМВ своим близким, а также поддержать словами бойцов спецоперации.

Отмечается, что в копилке сердечной почты более 3,5 тысяч эксклюзивных открыток с Кисловодском, которые до 31 декабря отправятся в разные уголки нашей большой страны.

Также у главной елки курортного города с сегодняшнего дня работает резиденция Нарзанного Деда Мороза.