Звездное небо и арт-объекты появились на улице Матросова в Арзгире

В Арзгире на улице Матросова для местных жителей оборудовали новое пространство для отдыха.

Как сообщил глава региона Владимир Владимиров, здесь полностью заменили брусчатку, поставили лавочки, фонари и разместили «звездное небо», оборудовали входную группу и высадили деревья.

Для малышей установили качели и арт-объекты.

- С каждым годом в нашем крае таких благоустроенных территорий становится всё больше. Для этого используем и федеральные, и краевые программы. Уверен, что мест для отдыха, где можно просто прогуляться, позаниматься спортом или поиграть с детьми в городах и селах должно быть как можно больше, - отметил губернатор.