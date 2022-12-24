За год Кисловодский нацпарк посетили рекордные пять миллионов человек

В этом году Кисловодский национальный парк побил исторический рекорд. Его посетили почти пять миллионов человек, что в два с половиной раза больше прошлогоднего показателя. В 2021 году в парке побывали порядка двух миллионов гостей.

К сравнению, парк Сочи с начала этого года принял 1,7 млн туристов и занял вторую строчку в рейтинге самых посещаемых нацпарков страны. Третье место досталось нацпарку «Красные столбы» в Красноярске с одним миллионом посетителей.

В следующем году Кисловодский национальный парк отметит 200-летие со дня основания.