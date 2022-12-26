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НовостиПроисшествия26 декабря 2022 8:43

На Ставрополье опечатали технически неисправный самолет

Даже после запрета на использование гражданин сдавал воздушное судно в аренду
Данил Юрков
Фото: пресс-служба ГУФССП по Ставропольскому краю

Фото: пресс-служба ГУФССП по Ставропольскому краю

Житель Шпаковского округа Ставрополья сдавал в аренду неисправный легкий самолет «АН-2» для обработки полей. Ранее суд запретил эксплуатацию воздушного судна, однако гражданина это не остановило. За дело взялись судебные приставы.

— Установив, что самолет имеет технические неполадки, надзорные органы обратились в суд, который вынес запрет на его эксплуатацию и передачу третьим лицам, – сообщает пресс-служба ГУФССП по Ставропольскому краю.

Пристав неоднократно приезжал к хозяину самолета, но тот отмахивался, говоря, что судно находится то в одном населенном пункте, то в другом. Сотрудники все же нашли неисправный транспорт и опечатали.

На хранение «АН-2» все же оставили хозяину, но напомнили о том, что за использование опечатанной техники гражданину грозит уголовная ответственность. Приставы продолжают проверку сохранности самолета, а мужчина сможет использовать самолет после того, как все неисправности будут исправлены.