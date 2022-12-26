Мужчина избил до смерти собутыльника на Ставрополье и проведет 6 лет в тюрьме

В городе Кисловодске на Ставрополье в марте 2022 года 42-летний местный житель отправился в дом к знакомому, чтобы распить с ним алкоголь. В ходе употребления напитков между отдыхающими возникла ссора, сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

— В ходе конфликта преступник нанес не менее двух ударов в область головы и живота потерпевшего, от полученных телесных повреждений последний скончался в больнице, – пишет ведомство.

Сперва приговором суда злоумышленника приговорили к 3 годам лишения свободы за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Но прокуратура изучила дело и решила обжаловать приговор.

Суд апелляционной инстанции согласился с доводами, после чего признанному виновным усилили наказание до 6 лет лишения свободы. Приговор вступил в законную силу.