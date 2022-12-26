В Ставрополе осудят подрядчика за мошенничество на 22 млн рублей

Житель Ставрополя обвиняется в мошенничестве на 22 млн рублей и «отмывании» 8 млн рублей Фото: Даниил ОПАРИН

С августа по декабрь 2018 года 43-летний обвиняемый, житель Ставрополя, вступил в преступный сговор с пока что неизвестными – их уголовные дела вынесены в отдельное производство. Цель злоумышленников была не из простых – кража денег, выделенных в рамках контракта администрацией Петровского округа на ремонт дорог.

Сумма контракта составила 8,7 млн рублей. У мошенников вышло сделать свое грязное дело: обвиняемый изготовил и предоставил в администрацию акты о приемке выполненных не в полном объеме работ. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

— Он же, от имени юридического лица заключил в рамках указанного контракта два договора субподряда с коммерческой организацией. Субподрядчиком условия договоров выполнены в полном объеме, тогда как коммерческой организацией обязательства по оплате в полном объеме не выполнены, – сообщает ведомство.

Более 14,2 млн рублей с неоплаченной работы были похищены обвиняемым и неизвестными. На этом преступления не закончились: с сентября 2018 по январь 2019 злоумышленник совершил ряд операций, чтобы «отмыть» 8 млн рублей.

О преступных действиях прознали правоохранительные органы и возбудили в отношении уже обвиняемого два уголовных дела: за мошенничество и легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления.

В настоящий момент уголовное дело с утвержденным обвинением направлено в Ленинский районный суд города Ставрополя на рассмотрение. После там решится судьба гражданина.