В Кисловодске директор сетевого магазина присвоила себе 265 тысяч рублей

На Ставрополье в городе Кисловодске директор сетевого магазина обвиняется в присвоении 265 тысяч рублей. По материалам уголовного дела, обвиняемая с мая по сентябрь 2022 года похищала и присваивала себе деньги из сейфа. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Недостачу надо было скрыть, и злоумышленница придумала, что делать. При инкассировании денег в магазине, собирая средства в сумку, женщина умышленно не доложила в нее 265 тысяч рублей. А в ведомости, которую она заверила своей подписью, указала ложные сведения о сдаваемых в банк средствах.

Только вот отсутствие денег заметили, правоохранители возбудили в отношении женщины уголовное дело за присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

— В настоящее время уголовное дело направлено прокурором в Кисловодский городской суд для рассмотрения по существу, – сообщает ведомство.