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НовостиОбщество28 декабря 2022 6:59

На проект реставрации Даниловского кладбища в Ставрополе выделят миллион рублей

Проектную документацию подготовят в 2023 году
Данил Юрков

В Ставрополе на проект реставрации Даниловского кладбища выделят более миллиона рублей. Планируется привести в порядок могилы, в 2022 году было восстановлено шесть ветеранских захоронений, как сообщает пресс-служба администрации краевой столицы.

— По графику поваленные деревья и мусор здесь убирали летом и осенью, каждый раз вывозя десятки тонн валежника, растительных и бытовых отходов., – сообщает ведомство.

За 2022 год более двух тысяч человек занимались волонтерством и убрали около 50 тонн мусора с территории Даниловского кладбища. Сам некрополь считается объектом культурного наследия регионального значения, поэтому за ним следят тщательно.

Конкретные цели реставрации кладбища и то, какая работа будет проделана, не сообщается. Остается ждать вестей о построенных планах работ в некрополе.