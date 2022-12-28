Пьяный водитель в Ессентуках решил прокатить несовершеннолетнего родственника

В Ессентуках на Ставрополье автоинспекторы остановили автомобиль, за рулем которого сидел 54-летний житель Краснодарского края с явным алкогольным опьянением. Мужчина едва стоял на ногах и говорил с «заплетающимся языком».

Еще сложнее стало инспекторам, когда они узнали о присутствии в автомобиле несовершеннолетнего, которого родственник решил прокатить. На место были вызваны родители мальчика, а водителя за отказ от требований сотрудников доставили в отделение полиции.

— От освидетельствования гражданин отказался. В отношении нарушителя собран административный материал. Транспортное средство помещено на спецстоянку.

Водителю грозит лишение прав сроком от 1,5 до 2 лет и штраф 30 тысяч рублей, – сообщает пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края.

Помимо прочего, в отношении мужчины составлен еще один административный протокол за отказ следовать законным требованиям сотрудников полиции. В суде ему уже назначили штраф в размере 2 тысяч рублей.